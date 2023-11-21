Москва, 21 ноября, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 ноября в Москве вручил главе Таджикистана Эмомали Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Сергей Гунеев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Церемония награждения прошла в Кремле по окончании переговоров двух президентов.

Указ о вручении Рахмону ордена Владимир Путин подписал в октябре 2022 года. Рахмон награждён за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Таджикистаном, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности.

В 2017 году Рахмон был награждён орденом Александра Невского за большой личный вклад в укрепление двусторонних отношений и сотрудничества России и Таджикистана.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3847652" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум ранее, Рахмон 21 ноября находится с визитом в Москве. В ходе переговоров главы двух государств намеревались обсудить отношения России и Таджикистана, а также ряд вопросов региональной и международной повестки дня.

В частности, стороны договорились обсудить ситуацию в Афганистане, сказал Владимир Путин в начале встречи с Рахмоном. Россия и Таджикистан «работают очень основательно», находятся в контакте друг с другом и согласовывают позиции, отметил президент России.

В пресс-службе Кремля ранее также сообщали, что Путин и Рахмон подпишут несколько соглашений, а также сделают заявления для СМИ.