Москва, 21 ноября, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили за прошедшие сутки пять украинских БПЛА в ДНР и Херсонской области, сообщил 21 ноября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru

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Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября средствами РЭБ Минобороны России над Брянским районом был уничтожен беспилотник самолётного типа.

В ночь на 21 ноября над Курской областью был сбит вражеский беспилотник. Попытка ВСУ совершить террористическую атаку беспилотником самолётного типа была пресечена около 00:30. Дежурными средствами ПВО украинский дрон был уничтожен.