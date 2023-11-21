Москва, 21 ноября, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки нанесли поражение трём бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Новопрокоповка, сообщили в Министерстве обороны 21 ноября.

18 ноября в Минобороны сообщали, что за прошедшие сутки подразделения ВСУ потеряли на запорожском и южнодонецком направлениях 210 военнослужащих. ВС РФ в течение суток отразили четыре атаки под Работино и нанесли удары по двум бригадам ВСУ. Также было уничтожено шесть единиц техники противника.

21 ноября в Минобороны также сообщили, что средства ПВО за минувшие сутки сбили в ДНР и Херсонской области пять украинских беспилотников. Кроме того, ВС РФ в минувшие сутки отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении и две — на донецком, потери противника составили до 445 военных убитыми и ранеными.

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