Москва, 21 ноября, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры. Об этом 21 ноября сообщается на сайте греческого клуба «Ламия», в который игрок перешёл в 2023 году.

Андрей Пронин ИА REGNUM

«Я решил завершить карьеру профессионального футболиста. За последние пять лет у меня было много травм, поэтому я принял это решение так внезапно», — сказал Дзагоев.

Он добавил, что сыграл за «Ламию» всего два матча, а потом выбыл на две недели из-за травмы подколенного сухожилия. После восстановления он вновь травмировался, потянув левую икроножную мышцу. По словам Дзагоева, о своём решении он сразу сказал тренеру и руководству «Ламии».

«Меня пытались оставить, говорили: «Давай, попробуй ещё раз». Я очень благодарен за такое отношение, но я всё решил сам. На этом жизнь не заканчивается, футбол тоже не заканчивается», — отметил он.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. На его счету 397 матчей за команду, в которых он забил 77 мячей и отдал 93 голевые передачи. В составе ЦСКА он стал трёхкратным чемпионом России, четыре раза выиграл Кубок России и три раза — Суперкубок.

Сезон 2022/23 Дзагоев провёл казанском «Рубине», который выступал в Первой лиге. В конце сентября он перешёл в «Ламию», подписав контракт до конца лета 2024 года. За греческий клуб он сыграл два матча.

В составе сборной России Дзагоев выступал с 2008 года и провёл в ее составе 59 матчей, забив девять голов.

Как сообщало ИА Регнум, бывший защитник московского футбольного клуба ЦСКА Георгий Щенниковприостановил карьеру и занялся бизнесом. По словам агента игрока Сергея Пушкина, у Щенникова есть связанный с недвижимостью проект, в который он полностью погружён.