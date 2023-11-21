Москва, 21 ноября, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 22 ноября обсудит с правительством вопросы развития международного судоходства, сообщили в пресс-службе Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Совещание пройдёт в формате видеоконференции.

«Двадцать второго ноября 2023 года Путин в формате видеоконференции проведёт совещание с членами правительства РФ. Основная тема обсуждения — развитие международного судоходства. С докладом выступит первый заместитель председателя правительства РФ (Андрей — Прим. ред.) Белоусов», — сказано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2023 года глава государства провёл совещание по вопросам развития внутренних водных перевозок. По его итогам президент подписал несколько поручений, в частности, о проработке вопроса продления навигации на направлении Каспий — Азов через Волго-Донской судоходный канал, а также о выделении средств Фонда национального благосостояния на строительство не менее 200 пассажирских судов.

В ходе совещания Владимир Путин заявил о необходимости развивать водный пассажирский транспорт для перевозок не только между регионами, но и между соседними населёнными пунктами, а также внутри городов. В европейской части России необходимо сформировать маршрутную сеть и устранить узкие участки единой глубоководной системы, отметил глава государства.