Тбилиси, 21 ноября, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Пропавшая собака президента Грузии Саломе Зурабишвили нашлась. Об этом 21 ноября сообщила хозяйка собаки на своей странице в социальной сети.

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«Нашли! Всем спасибо!» — написала.

Ранее Зурабишвили написала, что разыскивает свою собаку по кличке Гомбора, которая потерялась в окрестностях «Мзиури» (парк в центре Тбилиси на проспекте Чавчавадзе).

Как передавало ИА Регнум, молодой пёс Коммандер главы Белого дома Джо Байдена покусал уже 11 агентов Секретной службы США. Об этом телеканалу CNN сообщил один из сотрудников службы. Ещё летом СМИ писали о семи пострадавших агентах Секретной службы в стенах Белого дома. Один из мужчин был госпитализирован. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила агрессивность овчарки стрессовой обстановкой, а её укусы приравниваются к производственным травмам. Очередной инцидент произошёл вечером 25 сентября. По мнению экс-агента Джонатана Вакроу, проблема заключается в том, что семья Байденов подвергает серьёзной опасности на рабочем месте сотни сотрудников Белого дома.