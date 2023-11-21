Москва, 21 ноября, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Объёмы поступающей гуманитарной помощи в сектор Газа являются недостаточными, а борьба с терроризмом в анклаве не должна противоречить нормам международного гуманитарного права. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с делегациями глав МИД нескольких стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Москве 21 ноября.

Ashraf Amra/Global Look Press

«Сегодняшняя ситуация показывает, насколько катастрофичным может быть движение по пути, который игнорирует международное право. Мы уже наблюдаем катастрофические гуманитарные последствия в секторе Газа, объём поступающей гуманитарной помощи явно недостаточен, агентства, занимающиеся гуманитарной помощью в рамках ООН, бьют тревогу», — сказал Лавров.

По словам министра, Россия категорически осуждает терроризм в любых его проявлениях, но бороться с ним необходимо методами, которые не принимают форму «коллективного наказания» и не нарушают грубым образом нормы международного гуманитарного права.

Глава МИД России также заявил, что Москва разделяет оценки ОИС по скорейшему прекращению огня в Газе.

Как передавало ИА Регнум, на встрече в Москве с делегациями ОИС и ЛАГ Лавров также призвал начать подготовку к перезапуску переговорного процесса по созданию палестинского государства. Он уточнил, что эти условия предполагают создание независимого, целостного, суверенного палестинского государства на границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

В механизме по урегулированию палестино-израильского конфликта должны быть представлены региональные страны, добавил глава МИД РФ.