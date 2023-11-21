Кировск, Мурманская область, 21 ноября, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» примером новой инфраструктуры туризма, которую ждёт серьёзное развитие.

Екатерина Максимова, ИА REGNUM Хибины

Глава Минэкономразвития посетил Мурманскую область, где провел совещание, посвященное начавшемуся зимнему туристическому сезону 2023–2024 годов. Речь шла о готовности инфраструктуры горнолыжных курортов и обеспечения их транспортной доступности в зимний туристический сезон. Также в сопровождении губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Максим Решетников посетил горно-туристический кластер «Хибины», расположенный Кировске. Здесь с представителями регионального сегмента туристической отрасли он обсудил меры государственной поддержки индустрии гостеприимства, а также осмотрел инфраструктуру горнолыжного курорта «Большой Вудъявр». Курорт является инвестиционным проектом группы «ФосАгро».

«Мурманская область смогла сделать туризм реальной точкой роста экономики, — заявил Максим Решетников. — Она создает для этого серьезную комплексную базу. Пример Кировска — иллюстрация этого». По словам министра, в Кировске «приложены усилия региональных органов власти, мер федеральной поддержки и инвестиции частного инвестора». «Большой Вудъявр» — это пример новой инфраструктуры туризма, которая сейчас нарождается, и здесь точно будет серьезное развитие», — подчеркнул он.

Андрей Чибис отметил, что развитие курорта «Большой Вудъявр» идет на принципах государственно-частного партнерства. «С помощью федерального бюджета здесь появилась система искусственного оснежения, которая позволяет иметь здесь самый продолжительный горнолыжный сезон и открывать его раньше всех», — заявил Чибис.

Общий объем инвестиций «ФосАгро» в уже реализованные проекты развития горно-туристического кластера «Хибины» составил более 6 млрд рублей. В этом году вклад компании в совершенствование инфраструктуры «Большого Вудъявра» превысит полтора миллиарда рублей. Гости курорта, среди которых немало многолетних поклонников здешних склонов, также отмечают постоянно растущий уровень сервиса и качества подготовки трасс «Большого Вудъявра».

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников рассказал, что, приступая к реализации социального инвестиционного проекта развития горно-туристического кластера «Хибины», компания ставила перед собой цель не только создать комфортные условия для отдыха работников и членов семей нашего горнодобывающего предприятия, но и обеспечить условия для развития индустрии гостеприимства в городе в целом. Для этого у Кировска есть все: удивительная природа, уникальные погодные условия и продолжительная зима.

«Сегодня мы видим, как наши усилия, совместные с региональными и федеральными органами власти, конвертировали эти естественные преимущества города в стремительно растущий туристический поток, новые малые предприятия и рабочие места, а также в дополнительные доходы бюджета города и региона. Нам это удалось в том числе и благодаря участию в государственных программах, защищающих и стимулирующих инвестиции в Арктике. Уверен, что в дальнейшем совместными усилиями нам удастся превратить кластер «Хибины» в место, где можно будет комфортно отдыхать круглый год», — отметил Михаил Рыбников.