Москва, 21 ноября, 2023, 15:29 — ИА Регнум. В ходе внеочередного саммита G20, в котором в формате видеоконференции примет участие президент России Владимир Путин, планируется обсудить ситуацию в мировой экономике и финансах. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба Кремля.

22 ноября Владимир Путин в формате видеоконференции примет участие во внеочередном саммите «Группы двадцати». Планируется подвести итоги индийского председательства в этом году, обсудить ситуацию в мировой экономике и финансах, проблематику цифровизации, климатическую повестку и другие темы, пояснили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в своём выступлении на виртуальном саммите G20 президент России Владимир Путин изложит позицию России по актуальным вопросам.

Песков 17 ноября сообщил, что в Кремле готовятся к тому, что президент будет участвовать в онлайн-саммите G-20. В октябре официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи сообщил, что приглашения на саммит разослали, Нью-Дели ожидает участия максимально возможного числа лидеров стран, входящих в объединение. На саммите G20 в Нью-Дели в сентябре Россию представил глава МИД Сергей Лавров. На него были приглашены лидеры всех стран «Большой двадцатки», а также представители Египта, ОАЭ, Нидерландов, Испании, Бангладеш, Маврикии, Омана, Нигерии и Сингапура.