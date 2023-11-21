Тюмень, 21 ноября, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Тюменский дальнобойщик Николай Галенко, который вёл блог о поездках под псевдонимом КАЛЯН86, скончался на 38-м году жизни. Сообщение об этом опубликовано 20 ноября в его Telegram-канале.

Кадр из видео Николай Галенко

Галенко скончался в результате остановки сердца, говорится в сообщении.

«Покойся с миром Коля, ты ушёл в последний рейс», — также указано в блоге.

В группе «КАЛЯН86» в социальной сети «ВКонтакте» опубликован ролик, снятый коллегой Галенко. По словам мужчины, тело блогера нашли 20 ноября.

«Поехали, взломали двери и обнаружили», — рассказал автор видео.

Николай Галенко родился в посёлке Боровском под Тюменью в 1986 году, водителем он работал с 18 лет. Долгое время Галенко прожил в Тюмени, потом переехал в Санкт-Петербург, но время от времени приезжал к родственникам в посёлок.

Первые видеоролики о буднях дальнобойщика Галенко стал публиковать в 2015 году. За восемь лет число подписчиков его канала на YouTube превысило 600 тыс. человек.