Москва, 21 ноября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Украина неоднократно на словах покушалась на президента России Владимира Путина, но угрозы Киева ни к чему не приведут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, комментируя высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о возможном покушении на российского лидера.

OLIVIER MATTHYS /ЕРА/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«С Украины много раз покушались словесно на Путина. На самых разных уровнях. Мы прекрасно себе отдаём в этом отчёт. Ничего у них не получится. У нас нет сомнений, что все цели и задачи специально военной операции будут достигнуты», — сказал Песков.

Перед этим британское издание The Sun опубликовало интервью Зеленского, где глава киевского режима, отвечая на вопрос журналиста издания о том, воспользуется ли Киев шансом убить российского президента, если предоставится такая возможность, сказал, что «Украина имеет все права защищать свою землю».

Как передавало ИА Регнум, в этом же интервью Зеленский заявил о подготовке на Украине «третьего Майдана». По его словам, операция нацелена на смену главы киевского режима. Предполагалось, что переворот произойдёт до конца года. Он добавил, что Украина может «с этим жить».