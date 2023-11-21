Москва, 21 ноября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Российский фрегат «Адмирал Головко», который планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон», сейчас проходит госиспытания, заявил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии оборонного ведомства.

Лев Федосеев/ ТАСС

«В настоящее время проходит государственные испытания фрегат «Адмирал Головко», планируемый к оснащению гиперзвуковыми ракетами «Циркон», — сказал Шойгу.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября Шойгу заявил, что в Военно-морской флот России до конца текущего года поступит 12 кораблей.

По его словам, среди них фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III» и атомный подводный крейсер «Красноярск».

Ранее в состав Военно-морского флота России в 2023 году планируется принять три корабля проекта 22 800 «Каракурт», которые способны наносить высокоточные ракетные удары.

Эти корабли способны, действуя в ближней морской зоне, наносить высокоточные ракетные удары по критически важным объектам на суше и кораблям противника в море. Глава Минобороны России также напомнил, что в июле Черноморский флот пополнился серийным кораблем этого проекта «Циклон».