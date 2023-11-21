Москва, 21 ноября, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Попытки ВСУ провести десантную операцию на херсонском направлении не принесли противнику успеха и привели лишь к колоссальным потерям в их рядах, заявил 21 ноября министр обороны России Сергей Шойгу.

Mihir Melwani/Global Look Press

«Все попытки ВСУ провести десантную операцию на херсонском направлении не увенчались успехом. Благодаря упреждающим и профессиональным действиям наших военнослужащих части морской пехоты и сил специальных операций украинских войск несут колоссальные потери», — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Российские подразделения в ходе проведения специальной военной операции уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения и улучшают своё положение, отметил также министр.

Ранее 21 ноября в Минобороны сообщили, что морпехи 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады Черноморского флота успешно пресекают попытки ВСУ высадить десант на днепровские острова и левый берег. Противник из-за провала десантных операций ежедневно теряет военнослужащих и технику, боевики сдаются в плен, а российские морпехи прямо на Днепре подрывают украинские быстроходные катера, отметили в ведомстве.

19 ноября осведомлённый источник рассказал журналистам, что подразделения Вооружённых силы России уничтожили три десантные лодки ВСУ с экипажами на херсонском направлении. Попытка атаки была осуществлена в районе острова Большой Потёмкин, а также в районе населённого пункта Садовое.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября Шойгу также рассказал, что с начала ноября 2023 года ВСУ при неудачных попытках контрнаступления потеряли более 13 700 военнослужащих и более 1800 единиц вооружения и военной техники.