Москва, 21 ноября, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Три многоцелевые подводные лодки с ракетными комплексами «Калибр» пополнят российский флот до конца года. Об этом заявил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press

«Подводные силы в этом году пополнят сразу тремя современными многоцелевыми лодками с ракетными комплексами «Калибр», — сообщил министр на заседании коллегии военного ведомства.

Российские военные применяют крылатые ракеты «Калибр» для поражения целей в ходе спецоперации на Украине. Минобороны публиковало кадры запуска таких ракет из акватории Чёрного моря.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября атомная подводная лодка «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М» успешно выполнила пуски сверхзвуковой ракеты «Оникс» и крылатой ракеты «Калибр» в ходе госиспытаний. Одиночные пуски производились из подводного положения в акватории Белого моря.