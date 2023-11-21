Москва, 21 ноября, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Государственные испытания ракетной подлодки стратегического назначения «Император Александр III» завершаются. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу 21 ноября на заседании коллегии военного ведомства.

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«В боевой состав Военно-морского флота уже вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта «Борей-А». Завершаются государственные испытания ракетной подводной лодки стратегического назначения «Император Александр III», предназначенной для Тихоокеанского флота. Доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%», — сказал Шойгу.

Ранее 5 ноября в Минобороны сообщили, что атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» провёл успешный испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава». Пуск произвели в ходе последнего этапа программы госиспытаний подводного крейсера, после которого примут решение о приёме его в состав Военно-морского флота.

Подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» — это седьмой российский ракетоносец семейства «Борей-А», который может нести 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

Как передавало ИА Регнум, подводный ракетный стратегический крейсера (АПРК) проекта 955А (шифр «Борей-А») «Император Александр III», а также ещё четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей войдут в состав Военно-морского флота (ВМФ) России в 2023 году.