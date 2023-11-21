Киев, 21 ноября, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев, об этом он написал в своём аккаунте в соцсети Х.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Глава Европейского совета Шарль Мишель

«Хорошо снова быть в Киеве среди друзей», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Киев прибыли президент Молдавии Майя Санду и министр обороны ФРГ Борис Писториус.

У Писториуса запланированы переговоры с лидером киевского режима Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

20 ноября на Украину прибыл министр обороны США Ллойд Остин. О его визите не было объявлено заранее. Глава Пентагона заявил, что киевский режим получит от США дополнительную военную помощь на $100 млн.