Москва, 21 ноября, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Бывшего руководителя управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности (УСБ) СКР Михаила Максименко, который был приговорён к длительному сроку за коррупцию, обнаружили мёртвым в помещении для хранения вещей психиатрической лечебницы. Об этом 21 ноября сообщает Telegram-канал «112».

РИА Новости/Михаил Воскресенский

Отмечается, что в 2020 году Максименко был доставлен из Лефортовского изолятора в специальную колонию для сотрудников правоохранительных органов. Он был приговорён к длительному сроку за получение взяток от представителей криминального мира, также фигурант должен выплатить штраф в 250 миллионов рублей.

По данным Telegram-канала, экс-руководитель управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко был найден мёртвым в помещении для хранения вещей психиатрической лечебницы.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2018 года суд приговорил Максименко к 13 годам колонии за получение взятки. Приговор в июле оставил в силе Верховный суд России.

19 июля 2016 года Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте высокопоставленных офицеров СКР. Начальник управления собственной безопасности ведомства Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый замглавы Московского главного управления Денис Никандров подозревались в получении взяток в особо крупном размере от «вора в законе» Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.

Все подозреваемые силовики были задержаны сотрудниками ФСБ в июле 2016 года. Им было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом или группой лиц в особо крупном размере).

По данным следователей, высокопоставленные служащие СКР вступили в сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым. От него они получили взятку в 500 тыс. долларов за изменение меры пресечения на менее суровое, а также последующее освобождение преступного авторитета Андрея Кочуйкова — одного из участников перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в Москве. Следователи не исключали, что Максименко мог брать взятки автомобилями и дорогими щенками.

Максименко вменялось получение взятки в 1 млн рублей от Бадри Шенгелии, а также $500 тыс. от бизнесмена Олега Шейхаметова.