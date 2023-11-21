Москва, 21 ноября, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Возможная отмена обязанности предъявлять полис ОСАГО при регистрации транспортного средства вернёт водителей в 1990-е годы. Об этом 21 ноября заявили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Проверка полиса ОСАГО при регистрации автомобиля — один из вариантов контроля наличия ОСАГО у водителя. И если просто его убрать, мы можем вернуться в 90-е годы и к «разборкам» на дорогах», — отметили в РСА.

Там добавили, что контроль необходимо сохранить, но он может быть изменён. Наиболее эффективным способом может стать фотофиксация.

В РСА подчеркнули, что если отмена проверки ОСАГО при регистрации будет сопровождаться одновременным запуском камер, то негативных последствий возникнуть не должно.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект о необязательности ОСАГО при смене владельца автомобиля. Отмечается, что покупка автомобиля не налагает на его владельца обязанность использовать транспортное средство и участвовать в дорожном движении, так как после регистрации он может длительное время не пользоваться им. Автором законопроекта является глава комитета по транспорту Евгений Москвичёв.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в беседе с ИА Регнум заявил, что если Госдума примет законопроект, исключающий ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства, то количество автомобилистов, отказавшихся от страховки, достигнет 2 млн.