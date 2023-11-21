Санкт-Петербург, 21 ноября, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд планирует до конца 2023 года рассмотреть на выездном заседании в Петербурге уголовное дело Дарьи Треповой о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), сообщили в суде 21 ноября.

К Треповой также поданы иски о возмещении ущерба, отметили представители суда.

«В том случае, если никаких непредвиденных обстоятельств в ходе процесса не произойдёт, никто из участников процесса не заболеет, суд планирует до конца этого года рассмотреть уголовное дело в отношении подсудимых. В настоящее время часть потерпевших заявили в рамках рассмотрения дела в суде иски о возмещении вреда на общую сумму около двух млн рублей», — цитирует ТАСС представителя суда.

Теракт, в ходе которого погиб Татарский и пострадали ещё 42 человека, произошёл в Петербурге 2 апреля. Трепова пронесла на творческий вечер журналиста и подарила ему начинённую взрывчаткой статуэтку. По данным следователей, она сделала это по заданию украинских спецслужб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, переквалифицированное 3 апреля в дело о теракте. Трепову арестовали. На заседании суда 24 апреля она заявила, что «безумно» сожалеет о произошедшем.

Проведённая 14 ноября проверка на полиграфе подтвердила, что Трепова знала, что именно находится в статуэтке, которую она подарила журналисту. Результаты теста также показали прямой умысел и причастность обвиняемой к организации взрыва. При этом Трепова на заседании суда опровергла, что теракт был совершён ей умышленно.