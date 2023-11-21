Херсон, 21 ноября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Житель Херсонской области Руслан Руснак, подозреваемый в сотрудничестве со спецслужбами Украины, скончался в отделении полиции. Проводится служебная проверка, сообщил 21 ноября ИА Регнум источник в правоохранительных органах.

Стрингер/РИА Новости

В отделение полиции 28-летнего жителя посёлка Горностаевка Руслана Руснака доставили накануне утром. Его заподозрили в диверсионной деятельности. Правоохранителям мужчина рассказал, что собрал и передал украинской стороне сведения о том, где в посёлке находится здание отделения полиции, а также сведения об инфраструктурных объектах, размещении российских военнослужащих и военной техники.

В результате противник с помощью беспилотников атаковал здание в Горностаевском, где располагается отдел полиции. Здание получило повреждения, два автомобиля сотрудников полиции были уничтожены.

Руснака поместили в одну из камер бывшего изолятора временного содержания, а полученную от него информацию передали сотрудникам управления ФСБ России по региону.

Во второй половине дня, когда сотрудники ФСБ повели Руснака на допрос, ему стало плохо. На место вызвали скорую помощь. После попыток реанимировать мужчину медики констатировали его смерть. На теле обнаружили ссадины. Причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

Руководство главного управления МВД по Херсонской области назначило служебную проверку по факту смерти задержанного мужчины.

Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге в октябре скончался президент Арктической академии наук, капитан первого ранга в отставке Валерий Митько, которого обвиняли в государственной измене в форме шпионажа. Учёному, одному из ведущих в стране специалистов по гидроакустике, был 81 год. С февраля 2020 года он находился под домашним арестом, к нему часто вызывали врачей. Свою вину Митько не признавал. По версии следствия, учёный вывез в своём чемодане в Китай документ с характеристиками иностранных подводных лодок, среди которых была и российская модель.