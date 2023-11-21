Москва, 21 ноября, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Разработчики российской компании «Стахановец» создали программу, которая может рассчитывать, какую потенциальную опасность для работодателя представляют действия каждого сотрудника, сообщает 21 ноября «Газета.RU».

Максим Богодвид/РИА Новости

Отмечается, что к опасным действиям может относиться активность на сайтах с азартными играми, а также посещение магазинов в «даркнете», поиск работы и необъективная критика компании или топ-менеджмента.

В основе программы лежит интеллектуальная система, анализирующая поведение пользователей за рабочим местом и формирующая рейтинг потенциально опасных сотрудников.

«Рейтинг помогает руководителям заблаговременно выявлять работников, которые способны нанести компании урон», — сообщил операционный директор компании Александр Канатов.

По его словам, это могут быть как инсайдеры, которые планируют передать третьим лицам конфиденциальную информацию, так и сотрудники, которые раскачивают обстановку в команде.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля президент России Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» заявил, что будущее за технологиями искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что по степени важности для страны это не менее значимо, чем в своё время атомный или ракетный проекты СССР.

Озвученные Путиным на совещании с членами правительства тезисы и решения по развитию искусственного интеллекта в стране дают основания полагать, что эти технологии получат приоритетную поддержку, рассказал в беседе с ИА Регнум юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Ефим Казанцев.