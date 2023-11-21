Петрозаводск, 21 ноября, 2023, 13:07 — ИА Регнум. В Карелии за неделю задержали 150 иностранных граждан с просроченными российскими визами, они направлялись в сторону границы с Финляндией, сообщила 21 ноября пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.

ФСБ РФ/РИА Новости

«С 15 по 21 ноября, действительно, силами сотрудников МВД задержано 150 иностранных граждан. У них были истёкшие российские визы, и они все двигались в сторону границы с Финляндией», — сказала Кабатюк «Известиям».

Задержанные находятся в местах принудительного пребывания. Их дела будут рассматриваться в суде. Задержанным грозят штрафы и принудительное выдворение за пределы РФ. Сейчас «столпотворений» на границе с Финляндией нет, добавила Кабатюк.

Как передавало ИА Регнум ранее, в правительстве Финляндии приняли решение закрыть с 18 ноября до 18 февраля 2024 года приграничные пункты пропуска на юго-востоке страны (на границе с Россией). В Хельсинки такое решение объяснили ухудшением ситуации с миграцией.

20 ноября газета IltaLehti сообщила, что власти Финляндииготовы закрыть четыре оставшихся КПП на границе с Россией. В посольстве РФ в Хельсинки сообщили, что решение о закрытии четырёх пунктов пропуска на самом оживлённом участке границы не может не вызывать беспокойства, и Россия будет прорабатывать ответные меры.

В тот же день посол Финляндии был вызван в МИД РФ, ему был заявлен протест. При этом начальник пограничной службы Финляндии Паси Костамоваара 20 ноября заявил о возможности закрытия всей границы с Россией.

Россия сожалеет о том, что Финляндия решила отказаться от прагматичных добрососедских отношений с РФ и перейти к конфронтации, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Диалог между Москвой и Хельсинки фактически отсутствует, и решение о закрытии КПП вызывает только сожаление, добавил он.