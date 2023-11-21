Москва, 21 ноября, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Ростовской области, сообщили 21 ноября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что около 12:00 мск Министерство обороны пресекло попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября средствами РЭБ Минобороны России над Брянским районом был уничтожен беспилотник самолётного типа.

В ночь на 21 ноября над Курской областью был сбит вражеский беспилотник. Попытка ВСУ совершить террористическую атаку беспилотником самолётного типа была пресечена около 00:30. Дежурными средствами ПВО украинский дрон был уничтожен.