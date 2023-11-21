Анкара, 21 ноября, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Министры иностранных дел семи государств создали контактную группу по Газе, в рамках дипломатического тура намерены посетить Москву, заявил 21 ноября глава МИД Турции Хакан Фидан.

Иван Шилов ИА Регнум

«Была создана контактная группа в составе семи стран (Турция, Индонезия, Нигерия, Иордания, Египет, Катар и Саудовская Аравия)», — цитирует его газета Star.

По его словам, контактная группа уже побывала в Китае, 21 ноября посетит Москву.

«Я не смог поехать, потому что сегодня был здесь (в парламенте), но мы будем там завтра и в следующих поездках», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Фидан заявил, что Турция может разорвать дипломатические отношения с Израилем в случае поддержки со стороны ряда государств.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что исламские страны должны поддерживать друг друга в тяжёлое время. При этом, по его словам, заострять особое внимание на разрыве отношений с Израилем не стоит.