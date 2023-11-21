Москва, 21 ноября, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Более 130 тысяч детей в районах боевого соприкосновения страдают от преступных действий Киева. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Виктор Антонюк/РИА Новости

«По данным российской парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, более 130 тысяч детей вдоль линии боевого соприкосновения прямо или косвенно страдают от последствий или хода военных действий», — сказал Мирошник.

По слова дипломата, число образовательных учреждений, подвергшихся обстрелам со стороны украинских военных, составляет более двух тысяч.

Посол добавил, что из-за постоянных обстрелов и угрозы жизни детям невозможно полноценно вести образовательную деятельность.

Как передавало ИА Регнум, в июле в ДНР прошла пресс-конференция, участники которой рассказали о случаях принудительного вывоза детей Донбасса за границу украинскими властями. Так, на Западную Украину вывезли дочь жительницы города Счастье в ЛНР Лилии Веремеевой. По словам женщины, её дочь готовили к последующей отправке за границу. В документах у девочки значилось, что она — сирота.

27 сентября уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк на форуме «Правосудие в условиях украинской агрессии: Донбасс — реалии» в Луганске заявила, что свыше 180 несовершеннолетних получили ранения, 65 детей погибли в Луганской Народной Республике с 2014 года из-за действий ВСУ.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что на Украине киевские власти совершают преступления против детей. Он сообщил, что у семей, которые отказываются эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию из зоны конфликта, отбирают детей.