В МИД РФ заявили, что от действий Киева страдают свыше 130 тыс. детей
Мирошник: от преступных военных действий Киева страдают более 130 тыс. детей
Москва, 21 ноября, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Более 130 тысяч детей в районах боевого соприкосновения страдают от преступных действий Киева. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«По данным российской парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, более 130 тысяч детей вдоль линии боевого соприкосновения прямо или косвенно страдают от последствий или хода военных действий», — сказал Мирошник.
По слова дипломата, число образовательных учреждений, подвергшихся обстрелам со стороны украинских военных, составляет более двух тысяч.
Посол добавил, что из-за постоянных обстрелов и угрозы жизни детям невозможно полноценно вести образовательную деятельность.
Как передавало ИА Регнум, в июле в ДНР прошла пресс-конференция, участники которой рассказали о случаях принудительного вывоза детей Донбасса за границу украинскими властями. Так, на Западную Украину вывезли дочь жительницы города Счастье в ЛНР Лилии Веремеевой. По словам женщины, её дочь готовили к последующей отправке за границу. В документах у девочки значилось, что она — сирота.
27 сентября уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк на форуме «Правосудие в условиях украинской агрессии: Донбасс — реалии» в Луганске заявила, что свыше 180 несовершеннолетних получили ранения, 65 детей погибли в Луганской Народной Республике с 2014 года из-за действий ВСУ.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что на Украине киевские власти совершают преступления против детей. Он сообщил, что у семей, которые отказываются эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию из зоны конфликта, отбирают детей.