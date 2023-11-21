Москва, 21 ноября, 2023, 12:41 — ИА Регнум. В Кремле не обладают информацией о представлении 15-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама к государственным наградам, сообщил журналистам 21 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

П/с главы и правительства Чечни Сын главы Чечни Адам Кадыров

«Я не располагаю информацией о том, что он был представлен к каким-то государственным наградам. Мне об этом ничего не известно», — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, может ли сын Рамзана Кадырова быть награждён не только властями регионов России, но и президентом страны, чьей прерогативой являются решения о вручении госнаград.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев вручил сыну главы Чечни орден «За служение религии Ислам» I степени. Кадыров-младший был удостоен ордена «за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей».

Кроме того, в ноябре 2023 года Адам Кадыров получил орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» и высшую государственную награду Карачаево-Черкесии— орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Также три сына главы Чечни получили чеченские ордена «Даймехкан Сий» («Честь Родины»).

Ранее Адама Кадырова назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Глава минздрава Чечни Адам Алханов, комментируя это решение, отметил, что у Кадырова-младшего уже есть «большой опыт и сильный дух воина».