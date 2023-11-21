Белград, 21 ноября, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Сербия в ближайшее время рассмотрит возможность проведения совместных учений с Североатлантическим альянсом, заявил президент республики Александар Вучич после переговоров с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

IMAGO/Global Look Press Президент Сербии Александар Вучич

«Я как верховный главнокомандующий вооруженными силами передам запрос в правительство Республики Сербия, чтобы в ближайшее время было рассмотрено решение о возобновлении совместных учений с НАТО», — сказал он на пресс-конференции.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября председатель неправительственной некоммерческой организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Фелингер призвал «вновь бомбить Белград» и начать интервенцию стран альянса против Сербии. Так он оценил рост насилия на севере Косово.

30 сентября Вучич заявил, что не хочет войны и не планирует отдавать приказ армии пересечь административную линию, отделяющую Косово от территории страны. Глава республики добавил, что Сербия не наращивает, а только сокращает присутствие своих войск у границ края для снижения угрозы обострения.