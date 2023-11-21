Москва, 21 ноября, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Россия в 2023 году добудет 527 млн тонн нефти, 440 млн тонн угля и произведёт 33 млн тонн сжиженного природного газа, заявил 21 ноября вице-премьер Александр Новак.

Aleksander Lyskin/Global Look Press

«Если говорить о добыче нефти, мы ожидаем 527 млн тонн примерно. В прошлом году было 535 млн тонн. По углю это примерно 440 млн тонн, в прошлом году тоже этот же уровень примерно был — 442 млн тонн», — сказал Новак на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Объём добычи газа в России сократится (на 30 млрд кубометров) из-за прекращения поставок по «Северным потокам», однако снижение окажется не столь значительным, как могло, благодаря росту экспортных поставок в Китай, добавил вице-премьер.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года Россия и страны ОПЕК+ достигли соглашения о новых параметрах сокращения поставок российской нефти на внешние рынки. В сентябре 2023 года Россия сократила объём экспорта нефти на 300 тыс. баррелей в сутки, в августе 2023 года уровень снижения экспорта составлял 500 тыс. баррелей в сутки.

5 сентября Новак сообщил, что Россия решила продлить добровольное сокращение экспорта нефти до конца 2023 года. Цель — усилить меры предосторожности стран ОПЕК+ при поддержании стабильности и баланса нефтяных рынков, отметил вице-премьер.

В октябре 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что объём поставок в Китай целого ряда наименований российской продукции, в том числе нефти, газа, угля, электроэнергии и сельскохозяйственной продукции, быстро растёт. РФ и КНР предполагали достичь объёма товарооборота в 200 млрд долларов к 2023 году, но эта цель была достигнута досрочно, сообщил ранее президент России Владимир Путин.