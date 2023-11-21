Москва, 21 ноября, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Ни Франция, ни США, ни Европейский союз не располагают теми возможностями, которые есть у России, чтобы обеспечить безопасность Армении, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 21 ноября корреспонденту ИА Регнум.

Александр Патрин/ТАСС Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению «взять руку дружбы», протянутую ей Азербайджаном, а вместо того, чтобы искать безопасность за тысячи километров, начать сотрудничать с соседями.

Мухин полагает, что Эрдоган намекает на Россию — единственное государство, которое может стать гарантом безопасности Армении. Ни Франции, ни США, ни ЕС такая задача не по плечу, поскольку эти страны не располагают необходимыми для этого компетенциями и возможностями.

«Никол Пашинян реализует политику, которая идёт в разрез с интересами его страны, — сказал он. — Он фактически пытается порвать связи с Российской Федерацией, обвиняя её в тех вещах, которых она не совершала. Он перекладывает вину за потери, которые понесла Армения в последнее время, на Россию. Политика подобного рода ведёт к резкому снижению уровня безопасности и к вероятной потере Арменией уже своих территорий».

По мнению политолога, премьер-министр Армении Никол Пашинян решил сменить международные приоритеты Армении, но это волюнтаристское решение ведёт к катастрофическим последствиям для страны.

Что касается «руки дружбы», которую Армении якобы протягивает Азербайджану, то, как заметил Мухин, если Пашинян примет её, то едва ли продолжит представлять армянское общество.

«Давайте будем реалистами. Армянское общество имеет очень серьёзные претензии к Азербайджану. И завтра эти претензии не исчезнут», — уверен Мухин.

Несколько иначе смотрит на ситуацию востоковед и экс-депутат Госдумы Семён Багдасаров. Он не согласился с той точкой зрения, что Эрдоган будто бы призывает Армению искать гарантий безопасности у России.

«Эрдоган в первую очередь хочет, чтобы Ереван перестал ориентироваться на Париж. Президент Турции полагает, что Франция играет в регионе деструктивную роль и подталкивает Армению к реваншу. Возможно, причиной таких выводов стали недавние поставки французских бронемашин в Армению», — сказал Багдасаров.

По его мнению, сейчас у Турции и Азербайджана задача простая — они хотят додавить Армению, пока там у власти Пашинян.

«В частности, речь может идти о так называемых анклавах, расположенных на территории Армении. А максимально, может быть, о всей южной Армении, Зангезурском коридоре и много о чём ещё, — предположил Багдасаров. — Для Эрдогана главное — укрепление Турции и её младшего партнёра Азербайджана».

Что до Пашиняна, то, по мнению эксперта, тот хочет угодить и Турции, и Франции, и США. Главное, чтобы тренд был антироссийским.

«Поэтому он будет метаться туда-сюда, но ничем хорошим для Еревана это не обернётся. Пашинян продолжит поступаться интересами Армении», — подытожил востоковед.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Эрдоган призвал Армению к скорейшему подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. По его словам, урегулирование карабахского конфликта открыло новую эпоху в регионе, но определённые силы на Западе не хотят с этим мириться.

До этого замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян и глава дипломатической миссии Евросоюза в Армении Василис Марагос подписали соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе. Предполагается, что соглашение позволит создать дополнительные условия для наблюдателей, начиная от здравоохранения и заканчивая техническими вопросами.

В свою очередь, Пашинян заявил, что некоторые шаги Азербайджана создают впечатление, что Баку готовится к новым боевым действиям — к развязыванию новой военной агрессии против Армении. Он назвал крайне подозрительным тот факт, что в Баку на официальном уровне стали называть Армению Западным Азербайджаном.

Азербайджанские дипломаты призвали официальные лица Армении воздержаться от необоснованных и противоречивых заявлений в пользу практических шагов в мирном процессе.