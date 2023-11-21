Москва, 21 ноября, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 ноября вручит главе Таджикистана Эмомали Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Как сообщалось ранее, Рахмон 21 ноября находится с визитом в Москве, запланированы его переговоры с президентом России, стороны подпишут ряд соглашений и сделают заявления для СМИ.

«Состоится беседа с президентом Рахмоном в узком составе, затем российско-таджикистанские переговоры. Они будут в формате рабочего завтрака. Президент Путин наградит президента Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что Путин и Рахмон на переговорах в Москве планируют обсудить вопросы двусторонних отношений, а также ряд тем региональной и международной повестки.

В октябре 2023 года Владимир Путин провёл двустороннюю встречу с президентом Таджикистана на саммите СНГ в Бишкеке. Отношения двух стран планомерно развиваются в соответствии с ранее намеченными планами, отметил президент России.

5 октября Путин и Рахмон провели телефонный разговор. Оба лидера выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений и подтвердили настрой на дальнейшее активное развитие взаимовыгодного сотрудничества, отмечали в Кремле.