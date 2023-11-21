Москва, 21 ноября, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Ограничения израильских банков в отношении граждан РФ, даже имеющих паспорт Израиля, являются дискриминацией, которая абсолютно неприемлема, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это вопрос к израильским властям, но любые ограничения по национальному признаку — это дискриминация, которая неприемлема абсолютно», — сказал он «РИА Новости», отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, израильские банки ограничили россиян в правах распоряжаться своими акциями. Теперь брокерские счета обладателей российских паспортов обособлены в отдельный учет, а сделки по ним могут проводиться на суммы не более 100 тысяч евро. Фактически речь идет об ограничении права собственности, а по сути — своеобразном аресте иностранных акций, принадлежащих гражданам России.

По словам основателя инвестиционно-консалтинговой компании SmartGen Марка Ойгмана, первые звонки клиентам его компании стали поступать из банков примерно 10 дней назад. Причем о предстоящих ограничениях сообщалось исключительно устно, без официальных и оформленных соответствующим образом уведомлений.