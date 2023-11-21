Москва, 21 ноября, 2023, 11:53 — ИА Регнум. ВСУ атакуют радиационно опасные объекты России, намереваясь вызвать радиационную катастрофу. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник на брифинге.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Вопрос попыток создания радиационной катастрофы для киевского режима стоит отдельным пунктом, так как ВСУ и другие спецслужбы Украины предпринимали многократные попытки нанесения ударов сразу по трём ядерным объектам, находящимся в ведении России», — заявил Мирошник, уточнив, что чаще всего ударам со стороны ВСУ подвергалась Запорожская АЭС.

Дипломат также добавил, что цифра еженедельных ударов по Запорожской АЭС (ЗАЭС) и Энергодару с использованием украинских ударных дронов составляет от 70 до 150 в неделю.

Он уточнил, что массированная атака украинских беспилотников сопровождалась «нарушением режима тишины входе проведения 2 ноября ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС».

Мирошник отметил, что режим Владимира Зеленского продолжает инициировать угрозы безопасности и другим ядерным объектам России. Так, 26 октября трём нападениям украинских дронов подверглась Курская АЭС.

По его словам, Россия проинформировала руководство МАГАТЭ и страны — члены агентства об этих инцидентах, которые создают опасность радиационного заражения, имеющее трансграничные последствия.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ совершили атаку на Энергодар 2 ноября. В Минобороны России сообщили, что средства ПВО перехватили девять беспилотников. В министерства также обвинили украинскую сторону в попытке создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина продолжила играть с огнём, совершив массированную атаку беспилотников на Энергодар в Запорожской области во время ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), следящих за ситуацией на Запорожской АЭС. Дипломат сообщила, что два дрона попали в гостиницу «Энергодар». Учитывая провокации Киева, Москва призывает МАГАТЭ при ротации пользоваться только российской территорией, чтобы не ставить под угрозу жизни и здоровье российских граждан и специалистов международного агентства.