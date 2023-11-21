В МИД прокомментировали атаки ВСУ на радиационно опасные объекты России
Мирошник: ВСУ еженедельно пытаются нанести 70-150 ударов по ЗАЭС и Энергодару
Москва, 21 ноября, 2023, 11:53 — ИА Регнум. ВСУ атакуют радиационно опасные объекты России, намереваясь вызвать радиационную катастрофу. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник на брифинге.
«Вопрос попыток создания радиационной катастрофы для киевского режима стоит отдельным пунктом, так как ВСУ и другие спецслужбы Украины предпринимали многократные попытки нанесения ударов сразу по трём ядерным объектам, находящимся в ведении России», — заявил Мирошник, уточнив, что чаще всего ударам со стороны ВСУ подвергалась Запорожская АЭС.
Дипломат также добавил, что цифра еженедельных ударов по Запорожской АЭС (ЗАЭС) и Энергодару с использованием украинских ударных дронов составляет от 70 до 150 в неделю.
Он уточнил, что массированная атака украинских беспилотников сопровождалась «нарушением режима тишины входе проведения 2 ноября ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС».
Мирошник отметил, что режим Владимира Зеленского продолжает инициировать угрозы безопасности и другим ядерным объектам России. Так, 26 октября трём нападениям украинских дронов подверглась Курская АЭС.
По его словам, Россия проинформировала руководство МАГАТЭ и страны — члены агентства об этих инцидентах, которые создают опасность радиационного заражения, имеющее трансграничные последствия.
Как передавало ИА Регнум, ВСУ совершили атаку на Энергодар 2 ноября. В Минобороны России сообщили, что средства ПВО перехватили девять беспилотников. В министерства также обвинили украинскую сторону в попытке создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина продолжила играть с огнём, совершив массированную атаку беспилотников на Энергодар в Запорожской области во время ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), следящих за ситуацией на Запорожской АЭС. Дипломат сообщила, что два дрона попали в гостиницу «Энергодар». Учитывая провокации Киева, Москва призывает МАГАТЭ при ротации пользоваться только российской территорией, чтобы не ставить под угрозу жизни и здоровье российских граждан и специалистов международного агентства.