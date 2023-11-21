Москва, 21 ноября, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Валовой внутренний продукт России по итогам 2023 года может вырасти более чем на 3%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии Международного форума Финансового университета «Россия и мир: новые стены или новые правила?».

Иван Шилов ИА REGNUM

«У нас в этом году динамика экономического роста будет 3%, может быть, даже и с плюсом», — сказал министр.

Как сообщало ИА Регнум, на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия полностью преодолела экономический спад 2022 года. Он пояснил, что это обусловлено прогнозом о росте российской экономики примерно на 2,8%.

Российские лидер подчеркнул, что для экономики страны рост ВВП в 3% по итогам года является хорошим результатом.

В ноябре Центральный банк оценил рост ВВП в третьем квартале 2023 года на уровне 5,1% в годовом выражении. В четвёртом квартале регулятор спрогнозировал замедление темпов экономического роста до 1,5% в годовом выражении. По прогнозу ЦБ, темп прироста ВВП в 2023 году составит 2,2–2,7%.