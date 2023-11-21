Москва, 21 ноября, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Российские игроки, скорее всего, не будут примать участия в международном турнире НХЛ в феврале 2025 года. Об этом заявил глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Скорее всего, нет. В данном случае речь идёт о более серьёзной проблеме», — приводит Daily Faceoff слова Уолша.

Он пояснил, что есть федерации, которые не разрешают своим игрокам участвовать в турнире с россиянами и это нужно принимать во внимание.

«Я представляю всех. Я собираюсь поддержать своих ребят (россиян). Это действительно сложная ситуация. Ужасно, что приходится считаться с тем, что происходит в мире», — отметил глава ассоциации, выказав надежду на то, что в 2026 году мир будет другим. По его словам, всё же существует большая вероятность того, что мир останется прежним.

В международном турнире 2025 года примут участие сборные Канады, Швеции, Финляндии и США. Организаторы планируют провести игры в Европе.

Как передавало ИА Регнум, в июле пресс-служба МОК сообщила, что сборные России и Белоруссии не получат приглашение на Олимпийские игры. В МОК пояснили, что решение связано с санкциями против этих двух стран из-за конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое решение несправедливо. Он подчеркнул, что Россия категорически против политизации спорта и считает, что у российских спортсменов должно быть право выступать на международных соревнованиях.

В Москве и Екатеринбурге 15–19 сентября 2024 года пройдут игры дружбы. Призовой фонд игр составит 4,6 млрд рублей, в программу войдут как олимпийские, так и неолимпийские виды спорта. Указ о проведении в сентябре 2024 года международных соревнований «Всемирные игры дружбы» подписал президент России Владимир Путин 19 октября. Глава государства также поручил создать оргкомитет по подготовке к проведению мероприятия.