Вашингтон, 21 ноября, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Российские игроки, скорее всего, не примут участия в Кубке мира — 2025, международном турнире, который проводит Национальная хоккейная лига (НХЛ). Об этом заявил глава Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Скорее всего, нет. В данном случае речь идёт о более серьёзной проблеме. Есть федерации, которые не разрешают своим игрокам участвовать в турнире с россиянами. Вы должны принимать во внимание всё это», — приводит слова Уолша Daily Faceoff.

В сентябре заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что Кубок мира планируется провести в феврале 2025 года. В турнире примут участие сборные Канады, Швеции, Финляндии и США. Организаторы хотят провести матчи в Европе.

Как сообщало ИА Регнум, НХЛ в 2023 году не включила ни одного российского хоккеиста в Зал славы. Последним, кто пополнил список в 2019 году, стал защитник Сергей Зубов. Ранее в число номинантов были включены Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный.