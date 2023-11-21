Москва, 21 ноября, 2023, 11:35 — ИА Регнум. На Украине когда-нибудь осознают, что годовщина евромайдана — это не государственный праздник, а государственная трагедия. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился сенатор от Республики Крым, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

Алексей Куденко/РИА Новости

21 ноября на Украине отмечают годовщину евромайдана. Дата считается государственным праздником — Днём достоинства и свободы. Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, на центральной площади Киева начались массовые столкновения и протесты после того, как украинские власти на время отложили подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

По мнению сенатора Цекова, признание такой трагической памятной даты как минимум странно считать и называть праздником. Тем более что протестные мероприятия принесли большое число пострадавших и погибших от столкновений.

«21 ноября — это не государственный праздник, а государственная трагедия. Когда-нибудь это будет чёрный день в их истории. Но чтобы они это осознали, видимо, нужно ещё не меньше пяти лет», — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что множество украинских граждан поддались на обманные обещания и привилегии. Они бездумно верили, что вступление республики в Евросоюз обеспечит им лучшую жизнь. При этом, по мнению сенатора, было и немало тех людей, которые осознавали, что ситуация ведёт к гражданскому противостоянию и разграблению ценностей народа.

«К сожалению, победила безмозглая часть украинского народа, которая рисовала себе какие-то картинки. Их манили, как туземцев бусами. […] Они выдумали себе картинку счастливой европейской жизни. А сами себя оболванивали на протяжении многих лет, наверное, даже с 1991 года. Они почему-то посчитали, что плохо живут, потому что русские по происхождению. И в 1991 году они вдруг возомнили себя не русскими, а украинцами, захотели начать всё с нуля. Но народ просто заблудился, он вообще не понимал, что и для чего делает, куда он движется», — поделился мнением Цеков.

Сенатор допустил, что евромайдана можно было избежать только в одном случае — если бы Украина, даже после выхода из состава СССР, продолжала осознавать свою связь на национальном уровне с народом России. По мнению Цекова, попытка киевских властей сформировать отдельную национальность — искусственная.

«Украина могла бы стать нормальным полноценным государством, если бы в 1991 году она не отказывалась от своих корней, от своей истории и прошлого, если бы сохраняла дружеские отношения с братским народом», — отметил Цеков.

Также он посетовал на то, что российские власти после распада Советского Союза долгое время слепо верили политикам на Украине, пытались с ними договариваться и строить отношения на общих интересах и целях. По словам сенатора, Россия искала союзников на Украине, но для киевских властей западные ценности и личное обогащение оказались важнее многовековой братской связи.

По мнению депутата Народного совета ЛНР Владимира Полякова, участники протестов на евромайдане надеялись получить реальную власть на Украине, которой в конечном итоге завладела лишь верхушка. Протестующие не добились поставленных целей и ввергли страну в ещё больший конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, за начавшимися в ноябре 2013 года массовыми акциями протеста в Киеве стоят США, целью которых было ослабление России, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Он отметил, что американцы планировали госпереворот в довершение своей главной стратегической задачи, их Украина абсолютно не интересовала. По истечении десяти лет после госпереворота можно сказать о последовательной реализации этой задачи, заключил экс-премьер.

Как отметил в беседе с ИА Регнум историк, политолог и публицист Михаил Смолин, спустя десять лет после евромайдана граждане Украины могут наблюдать последствия тех событий — раскол государственности и распад страны на части. Историк считает, что избежать евромайдана можно было только в 1991 году, когда распадался СССР, если к власти на Украине пришли бы «внятные политики, которые думали бы о будущем своего народа».