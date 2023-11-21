Москва, 21 ноября, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Спецборт МЧС России с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа прибыл в египетский аэропорт Эль-Ариша. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба МЧС России.

Посольство РФ в Египте/ТАСС

Отмечается, что на борту самолёта МЧС России находится 27 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа (продукты, детское питание, одежда, обувь, предметы гигиены).

Уточняется, что воздушный мост по доставке гуманитарной помощи организован по указанию президента России Владимира Путина, а также по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

Самолёт Ил-76 МЧС России, вылетевший из аэропорта Махачкалы, приземлился в египетском аэропорту Эль-Ариш, там гуманитарный груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, они доставят его жителям сектора Газа.

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Как передавало ИА Регнум, первую партию гуманитарной помощи МЧС России направило в Египет 19 октября. Груз весил 27 тонн и включал муку, сахар, рис, макаронные изделия. Вторую партию весом 28 тонн с лекарствами, гемостатическими средствами и перевязочными материалами отправили 3 ноября.

18 ноября Россия доставила в Египет 30 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа. В Египет 16 ноября прибыл спецборт МЧС, который доставил 21 тонну груза. Это аварийные осветительные установки, генераторы, медикаменты и продукты питания.