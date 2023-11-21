Колумбус, США, 21 ноября, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё четверо получили ранения в результате стрельбы в городе Биверкрик в американском штате Огайо. Об этом сообщает телеканал WHIO-TV.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации полиции, вечером 20 ноября мужчина, вооружённый огнестрельным оружием, ранил четырёх человек в магазине Walmart. Подробностей об их состоянии пока нет.

Подозреваемый, вероятно, действовавший в одиночку, обнаружен мёртвым. На месте работают правоохранители.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября стрельба произошла в городе Льюистоне, штат Мэн. Злоумышленник открыл огонь по людям в помещении для боулинга, а потом напал на ресторан и магазин. Согласно уточнённым данным полиции, погибли 18 человек, ещё 13 получили огнестрельные ранения, а также травмы из-за давки. Тело нападавшего нашли через два дня в лесистой местности. Им оказался 40-летний Роберт Кард — армейский инструктор по оружию в запасе, недавно вышедший из психиатрической больницы.