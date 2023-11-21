Кемерово, 21 ноября, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Отпевание бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева состоится 22 ноября в Знаменском соборе Кемерово. Об этом говорится на сайте Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).

Данил Айкин/ТАСС Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

«Уважаемые кузбассовцы! В 13:00 состоится отпевание в Знаменском соборе города Кемерово», — сказано в сообщении.

Аман Тулеев скончался 20 ноября на 80-м году жизни. Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 по 2018 год. Он удостоен множества наград, в том числе ордена Почета, ордена Александра Невского. Тулеев являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», у него были ордена иностранных государств, а также почётные звания — «Народный губернатор» и «Герой Кузбасса».

Тулеев попросил об отставке в апреле 2018 года после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек. В том же месяце Тулеев стал депутатом Кемеровского облсовета, а затем был избран его спикером. Свои соболезнования родным и близким экс-губернатора выразил Президент России Владимир Путин.