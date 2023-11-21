Астрахань, 21 ноября, 2023, 10:53 — ИА Регнум. В Астрахани три человек скончались в результате отравления неизвестным веществом. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Астраханской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что рано утром 19 ноября в подъезде одного из домов по улице Чкалова в Трусовском районе Астрахани было найдено тело женщины 2004 года рождения без признаков насильственной смерти. В тот же день в Кировском районе Астрахани местная жительница по месту жительства обнаружила тело своей дочери 2004 года рождения. В квартире по улице Зеленой в Ленинском районе города было найдено тело мужчины 1994 года рождения.

По предварительным данным, смерть троих астраханцев могла наступить в результате отравления неизвестным веществом.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следственное управление Следственного комитета России по Астраханской области инициировало передачу материалов уголовного дела, возбужденного органами МВД по факту распространения партии синтетических наркотиков группой иностранцев, в производство следственных органов СК России для наиболее полного и всестороннего расследования.

Как передавало ИА Регнум, ранее в СМИ сообщили, что число погибших при отравлении синтетическим препаратом в Астрахани увеличилось до четырёх человек. Отмечалось, что все жертвы между собой знакомы не были.

Ранее были задержаны трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, которых подозревают в сбыте наркотических средств в Астрахани.

Подозреваемые были задержаны в Ставропольском крае и этапированы в Астрахань. Возбуждено уголовное дело. Двое из троих дали признательные показания.

Один из молодых людей рассказал, что приехал из Киргизии, жил в Москве, работал на стройке. Потом, по его словам, поехал на Ставрополье, где получил наркотики, вернулся в Астрахань, чтобы их продать. Его подельник также признался и сказал, что весь товар сбыл. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.