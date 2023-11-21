Москва, 21 ноября, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Политическая программа избранного президента Аргентины Хавьера Милея приведёт страну к катастрофе, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Cristobal Basaure Araya/Global Look Press Хавьер Милей

Он отметил, что Милей, называющий себя «либертарианским анархо-капиталистом», предложил заменить аргентинскую валюту на американский доллар, отправлять людей в тюрьму за любое нарушение и продавать органы в случае нехватки денег. Кроме того, Милей выступил против участия Аргентины в БРИКС, а её друзьями объявил США и Израиль.

«Что-то подсказывает, что его правая либертарианская программа может привести Аргентину к окончательной катастрофе», — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Пушков добавил, что в основном свои голоса за Милея отдали молодые люди, не имеющие ни ориентиров, ни убеждений, «с айфонами вместо мозгов». Такая молодёжь, по его словам, голосует «не пойми за кого».

Он также напомнил, что, по словам биографа Милея, неженатый и бездетный 52-летний политик через ветеринара-медиума общается со своей умершей собакой.

Как сообщало ИА Регнум, крайне правый политик, противник вступления Аргентины в БРИКС Хавьер Милей победил на президентских выборах, второй тур которых прошёл 19 ноября. Милей, набравший 55,7% голосов, пообещал стране радикальные перемены. Он заявил о приверженности «демократии, свободной торговле и миру» и намерении сотрудничать со «странами свободного мира». Официально Милей вступит в должность главы государства 10 декабря.