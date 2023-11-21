Путин провёл встречу с главой ФНС Егоровым
Москва, 21 ноября, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым, сообщается 21 ноября на сайте Кремля.
«Мы видим по результатам 10 месяцев, что мы уже вышли на 37,6 триллиона. Это плюс, по сути, 3,6 триллиона рублей к прошлому году», — сказал Егоров на встрече с главой государства.
По его словам, Федеральной налоговой службе удастся выйти на прогнозный показатель в 46 трлн рублей по итогам текущего года.
«У нас в том году было 42 трлн рублей по году — общий бюджет, а в этом году будет, соответственно, 46 трлн. То есть мы 4 трлн плюсом будем иметь», — сказал глава ФНС.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Егоров заявил, что социальные вычеты в упрощённом порядке Федеральная налоговая служба начнёт предоставлять с 2025 года.
По его словам, налоговики уже автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты, принят закон, который касается социальных вычетов.
Так, весь следующий год ведомство будет тестировать информационную систему и каналы связи с источниками данных об обучении, лечении, спорте и так далее.