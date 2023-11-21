Москва, 21 ноября, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым, сообщается 21 ноября на сайте Кремля.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров

«Мы видим по результатам 10 месяцев, что мы уже вышли на 37,6 триллиона. Это плюс, по сути, 3,6 триллиона рублей к прошлому году», — сказал Егоров на встрече с главой государства.

По его словам, Федеральной налоговой службе удастся выйти на прогнозный показатель в 46 трлн рублей по итогам текущего года.

«У нас в том году было 42 трлн рублей по году — общий бюджет, а в этом году будет, соответственно, 46 трлн. То есть мы 4 трлн плюсом будем иметь», — сказал глава ФНС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Егоров заявил, что социальные вычеты в упрощённом порядке Федеральная налоговая служба начнёт предоставлять с 2025 года.

По его словам, налоговики уже автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты, принят закон, который касается социальных вычетов.

Так, весь следующий год ведомство будет тестировать информационную систему и каналы связи с источниками данных об обучении, лечении, спорте и так далее.