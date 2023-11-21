Москва, 21 ноября, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил работников налоговых органов РФ с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём работника налоговых органов. За прошедшие годы ФНС России существенно укрепила свой потенциал, профессиональный и кадровый ресурс, сформировалась как современная, мощная, территориально разветвлённая структура и сегодня демонстрирует пример успешной, эффективной работы», — сказано в поздравлении.

Путин также отметил, что сотрудники налоговых органов ответственно подходят к решению серьёзных, многоплановых задач, широко внедряют инновационные технологии, лучшие отечественные и мировые практики, уделяют неустанное внимание совершенствованию административных процедур, а также задают высокие стандарты оказания государственных услуг гражданам и бизнесу.

Российский лидер пожелал налоговикам не сбавлять взятые темпы и добиться намеченных целей, так как от результатов их труда зависит создание благоприятных условий для укрепления национальной экономики.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил, что социальные вычеты в упрощённом порядке ФНС начнёт предоставлять с 2025 года. Отмечается, что налоговики уже автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты, принят закон, который касается социальных вычетов. Так, весь следующий год ведомство будет тестировать информационную систему и каналы связи с источниками данных об обучении, лечении, спорте и так далее.