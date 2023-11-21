В Киеве заявили о больших проблемах из-за сокращения поставок оружия
ABC: Киев рискует потерять позиции из-за сокращения поставок оружия из США
Киев, 21 ноября, 2023, 10:06 — ИА Регнум. В Киеве выразили обеспокоенность по поводу поставок оружия из США в свете разногласий в американском Конгрессе по поводу продолжения оказания помощи Украине. Об этом 21 ноября сообщает американский телеканал ABC, ссылаясь на неназванного украинского чиновника.
«У нас большие проблемы», — приводит телеканал слова собеседника, который добавил, что Украина не получает основные боеприпасы.
Чиновник также предупредил о том, что Украина рискует потерять свои позиции на поле боя «очень дорогой ценой».
Как передавало ИА Регнум, в Конгрессе США не смогли согласовать план федеральных расходов на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября, из-за споров о помощи Киеву. Чтобы не допустить шатдауна — прекращения финансирования американского правительства, — в США приняли краткосрочный бюджет без учёта Украины до 17 ноября.
16 ноября Конгресс принял новый краткосрочный бюджет до середины февраля 2024 года без статей расходов на помощь Украине и Израилю. Байден его утвердил.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь на сумму в 100 млн долларов. В Киев будут поставлены в том числе боеприпасы для артиллерии и средств противовоздушной обороны, сказал он.
Телеканал NBC News 19 ноября проинформировал, что лидеры Конгресса США рассчитывают до конца года утвердить пакет военной помощи Украине и Израилю, которую запросил американский президент Джозеф Байден.