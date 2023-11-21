Киев, 21 ноября, 2023, 10:06 — ИА Регнум. В Киеве выразили обеспокоенность по поводу поставок оружия из США в свете разногласий в американском Конгрессе по поводу продолжения оказания помощи Украине. Об этом 21 ноября сообщает американский телеканал ABC, ссылаясь на неназванного украинского чиновника.

Ukraine Presidency/Global Look Press

«У нас большие проблемы», — приводит телеканал слова собеседника, который добавил, что Украина не получает основные боеприпасы.

Чиновник также предупредил о том, что Украина рискует потерять свои позиции на поле боя «очень дорогой ценой».

Как передавало ИА Регнум, в Конгрессе США не смогли согласовать план федеральных расходов на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября, из-за споров о помощи Киеву. Чтобы не допустить шатдауна — прекращения финансирования американского правительства, — в США приняли краткосрочный бюджет без учёта Украины до 17 ноября.

16 ноября Конгресс принял новый краткосрочный бюджет до середины февраля 2024 года без статей расходов на помощь Украине и Израилю. Байден его утвердил.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь на сумму в 100 млн долларов. В Киев будут поставлены в том числе боеприпасы для артиллерии и средств противовоздушной обороны, сказал он.

Телеканал NBC News 19 ноября проинформировал, что лидеры Конгресса США рассчитывают до конца года утвердить пакет военной помощи Украине и Израилю, которую запросил американский президент Джозеф Байден.