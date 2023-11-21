Вашингтон, 21 ноября, 2023, 09:53 — ИА Регнум. С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке 7 октября поставки Соединёнными Штатами артиллерийских снарядов на Украину сократились более чем на 30%, передаёт телеканал ABC News со ссылкой на украинского чиновника.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Поставки США артиллерийских снарядов на Украину сократились «более чем на 30%» с тех пор, как в прошлом месяце началась война Израиля против ХАМАС», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что запасы 155-мм снарядов составляют примерно 60—70% от общих поставок ВСУ.

По словам украинского чиновника, поставки оружия Израилю со стороны Вашингтона оказали влияние на поставки вооружения Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, военно-промышленный комплекс США преследует от «проекта Украина» только одну цель — получение прибыли. Очередной пакет военной помощи Украине не что иное, как успокоительная пилюля, анонсированная Западом в канун десятилетия «евромайдана», заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что украинский лидер настолько уверен в своей исключительности, что стал в наглой манере требовать у западных союзников оружие и деньги.