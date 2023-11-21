Красноярск, 21 ноября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела об изнасиловании и убийстве 16-летней девушки в городе Дивногорске завершено. Об этом пресс-служба прокуратуры Красноярского края сообщила 21 ноября в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Следствие установило, что девушку убил 35-летний Иван Папенко, который всего неделей ранее освободился из колонии. Теперь ему грозит пожизненное заключение, отметили в ведомстве.

Девушка пропала в Дивногорске 22 июля. Она вышла из дома, чтобы встретиться с подругой, и по пути предупредила, что её сотовый телефон разрядился. К подруге девушка так и не пришла, домой не вернулась. Её тело нашли спустя два дня в лесополосе неподалёку от трассы, которая идёт вдоль города.

Прокурор края Роман Тютюник поручил расследовать это жестокое преступление в кратчайшие сроки. По подозрению в убийстве девушки задержали Папенко, ранее судимого за угон, кражи, убийство и изнасилование. Он освободился из колонии 14 июля и отправился в Дивногорск.

«Через восемь дней пьянства и скитаний по городу в поисках денег на очередную алкогольную дозу Папенко вспомнил про старый виадук, где в 2015 году он изнасиловал и ограбил женщину», — рассказали в прокуратуре.

В районе виадука он и встретил 16-летнюю девушку. Злоумышленник напал на неё, отобрал бижутерию и телефон, после чего, угрожая убийством, завёл в заросли. Там он изнасиловал девушку и убил.

Позднее в ходе судебного заседания об избрании меры пресечения Папенко не стал возражать против помещения его под арест.

«Не факт, что ещё раз не совершу», — сказал подозреваемый о возможном совершении новых преступлений, его слова приводит прокуратура.

Уголовное дело расследовали по статьям о разбое, насильственных действиях сексуального характера и убийстве (п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «а» ч. 3 ст. 132, пп. «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). После утверждения дела прокурором края оно будет направлено в Красноярский краевой суд.

Как сообщало ИА Регнум, в Свердловской области продолжают расследовать гибель 16-летней девушки, которую в августе нашли мёртвой в лесу в Каменске-Уральском. Согласно первоначальной версии следствия, она умерла после употребления какого-то вещества. Позднее в деле появился подозреваемый — 35-летний велосипедист, который ехал за девушкой и попал на камеры видеонаблюдения. Мужчина признался, что видел, как девушка внезапно упала в лесу, после чего он забрал её телефон, но не сумел разблокировать его и спрятал. Подозреваемый отрицает причастность к гибели девушки. Точная причина её смерти пока не установлена.