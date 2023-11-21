Тель-Авив, Израиль, 21 ноября, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Армия Израиля нанесла удар по образовательному учреждению на севере сектора Газа, в котором находились беженцы. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

Ilan Assayag/JINI/Global Look Press

По его информации, на севере сектора Газа идут интенсивные боевые действия.

В результате бомбардировки израильской авиацией школы, расположенной в Аль-Фаллудже, имеются погибшие и раненые среди находившихся там беженцев, уточняет телеканал.

Отмечается, что идут интенсивные боестолкновения палестинского сопротивления с израильской армией на нескольких направлениях на севере сектора и в городе Газа.

Телеканал указывает на то, что гуманитарная ситуация в секторе Газа значительно ухудшилась из-за полного отсутствия водоснабжения и электричества, а также после прекращения поставок продовольствия и гуманитарной помощи.

Как передавало ИА Регнум, около больницы «Мучеников Аль-Аксы» в центральной части сектора Газа произошёл взрыв. Информации о пострадавших нет.

В центральной части сектора Газа в результате израильского обстрела погибли не менее 17 человек.

В ООН число потерь среди мирного населения в ходе палестино-израильского конфликта назвали ошеломляющим и неприемлемым. Генсек организации Антониу Гутерриш глубоко потрясён тем, что менее чем за 24 часа в секторе Газа были нанесены удары сразу по двум школам БАПОР (Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ). Он призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня.