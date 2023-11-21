Рамалла , 21 ноября, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Возле больницы «Мучеников Аль-Аксы» в центральной части сектора Газа произошёл взрыв, передаёт телеканал Al-Mayadeen.

«Сильный взрыв произошёл возле больницы «Мучеников Аль-Аксы», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, в секторе Газа с начала израильских ударов по анклаву погибли более 13,3 тыс. человек, среди них свыше 5,6 тысячи детей. Количество раненых превысило 31 тыс.

В ООН число потерь среди мирного населения в ходе палестино-израильского конфликта назвали ошеломляющим и неприемлемым. Генсек организации Антониу Гутерриш глубоко потрясён тем, что менее чем за 24 часа в секторе Газа были нанесены удары сразу по двум школам БАПОР (Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ). Он призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня.