Москва, 21 ноября, 2023, 09:26 — ИА Регнум. В последние дни из России в Финляндию прибыли 400 беженцев, преимущественно из арабских государств. Об этом сообщает интернет-газета «Фонтанка», ссылаясь на соответствующие чаты в мессенджерах, в которых арабоговорящие люди обсуждают способы пересечь финскую границу.

IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Отмечается, что пользователи мессенджеров ведут поиск информации о том, что их ожидает около границы и как можно облегчить своё пребывание там.

По информации издания, до российско-финской границы беженцев довозят на российских автомобилях, затем их снабжают велосипедами.

Уточняется, что в спецчатах общаются люди, у которых есть какая-то финансовая «подушка», у кого нет денег даже не пытаются пересечь границу. Денежные средства необходимы для получения российской визы, для покупки билета до Москвы либо до Минска, также требуется оплатить трансфер до Санкт-Петербурга, это тысячи евро на человека, уточняет газета.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября газета IltaLehti сообщила, что власти Финляндии готовы закрыть четыре оставшиеся КПП на границе с Россией в ночь с 21 на 22 ноября. В посольстве РФ в Хельсинки сообщили, что решение финского правительства о закрытии четырёх пунктов пропуска на самом оживлённом участке границы не может не вызывать беспокойства, Россия будет прорабатывать ответные меры.

Правительство Финляндии решило с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть приграничные пункты пропуска на юго-востоке страны. В Хельсинки такое решение объяснили ухудшением ситуации с миграцией. Оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии.

Россия заявила протест в связи с закрытием властями Финляндии наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе. 20 ноября в МИД России была проведена беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантереем. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием властями Финляндии наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе, пояснили в МИД РФ.