Москва, 21 ноября, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Применение медицинской системы Botkin. AI, использующей искусственный интеллект (ИИ) для анализа снимков компьютерной томографии, приостановлено в российских клиниках из-за возможной угрозы здоровью людей. Об этом пишет 21 ноября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Росздравнадзора.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Из письма следует, что ведомство «в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан» приостановило применение медицинского изделия «Обеспечение программное прикладное Botkin. AI для визуализации и обработки изображений стандарта DICOM», произведённое отечественной компанией «Интеллоджик». Регистрационное удостоверение система получила в 2020 году.

В Росздравнадзоре сообщили изданию, что в отношении производителя проводится проверка. В минздраве Тульской области, где систему тестировали в трёх медучреждениях, подтвердили выявление недостатков системы и приостановку её использования.

В московском депздраве сообщили, что Botkin. AI в столичных клиниках не применяется, при этом более 50 сервисов с ИИ, выявляющих признаки патологий по 28 клиническим направлениям, работают в рамках эксперимента. В 2020 году в «Интеллоджике» заявляли, что программа Botkin. AI встроена в Единую радиологическую информсистему Москвы для помощи в выявлении рака лёгких.

Компания «Интеллоджик» — резидент кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково». Клинические испытания платформы Botkin. AI проходили на базе Центральной клинической больницы Российской академии наук. Платформа предназначена для работы с большим количеством медицинских изображений, в том числе полученных методом компьютерной томографии.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2021 года директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента депздрава Москвы Елена Аксёнова заявила, что внедрение ИИ в медицинскую систему столицы идёт рекордными темпами. Она отметила, что москвичи чаще всего знакомы с телемедициной.

В октябре текущего года замглавы Минздрава РФ Павел Пугачёв заявил, что умные технологии в здравоохранении применяют уже 70 российских регионов.